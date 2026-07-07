В двух районах Ростовской области возник пожар после падения обломков БПЛА

В двух районах Ростовской области в результате падения обломков БПЛА загорелись сельхозугодья. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, площадь пожара оказалась незначительной.
— Пострадавших нет. Возгорания быстро ликвидированы, — сказано в сообщении.
Известно, что за ночь 7 июля над пятью районами и тремя городами области силы ПВО сбили около десятка дронов. Воздушной атаке подвергся Таганрог, Новочеркасск, Батайск, а также Семикаракорский, Миллеровский, Багаевский, Кашарский и Тарасовский районы.
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