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В двух районах Ростовской области возник пожар после падения обломков БПЛА

Сельхозугодья загорелись в результате атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на 7 июля.

Источник: Комсомольская правда

В двух районах Ростовской области в результате падения обломков БПЛА загорелись сельхозугодья. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, площадь пожара оказалась незначительной.

— Пострадавших нет. Возгорания быстро ликвидированы, — сказано в сообщении.

Известно, что за ночь 7 июля над пятью районами и тремя городами области силы ПВО сбили около десятка дронов. Воздушной атаке подвергся Таганрог, Новочеркасск, Батайск, а также Семикаракорский, Миллеровский, Багаевский, Кашарский и Тарасовский районы.

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