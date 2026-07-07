Часть Московского района в Калининграде отключат от воды 13 июля

Предприятие проведёт 13 июля комплексную модернизацию системы задвижек на сетях водоснабжения Московского района. «Такое техническое переоснащение является уникальным для региона, поскольку подобная масштабная замена запорной арматуры на данном участке не производилась на протяжении последних 50 лет. Внедрение современного оборудования позволит существенно минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций и, как следствие, неплановых отключений жилых объектов от водоснабжения в будущем», — говорится в сообщении.