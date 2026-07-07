Часть Московского района в Калининграде отключат от воды 13 июля. Временные ограничения возможны с 10:00 до 24:00. Об этом сообщается в телеграм-канале «Водоканала».
Предприятие проведёт 13 июля комплексную модернизацию системы задвижек на сетях водоснабжения Московского района. «Такое техническое переоснащение является уникальным для региона, поскольку подобная масштабная замена запорной арматуры на данном участке не производилась на протяжении последних 50 лет. Внедрение современного оборудования позволит существенно минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций и, как следствие, неплановых отключений жилых объектов от водоснабжения в будущем», — говорится в сообщении.
Для обеспечения оперативности задействуют специализированную технику и все доступные ресурсы предприятия. В связи с проведением работ возможно временное ограничение водоснабжения в границах улиц Тихорецкой, Суворова, Камской, Судостроительной, аллеи Смелых, Муромской, Кошевого, Громовой, Карамзина, Печатной, Понартской, Флагманской, а также на прилегающих территориях. На Дзержинского ожидается понижение давления в системе.
Жителям рекомендуют заблаговременно создать необходимый запас воды. В случае необходимости предприятие организует подвоз автоцистернами. Заявки станут принимать в круглосуточном режиме. Уточнить информацию или заказать подвоз воды можно будет круглосуточно по телефону: (8 40−12) 555−151, доб. 1.