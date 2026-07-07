Нейробиолог Алипов: прием антидепрессантов может вызвать развитие зависимости

Это может быть, во-первых, естественное течение болезни. Вдруг за то время, пока мы проводим исследование, человек сам выздоровеет. Второе — забота, ведь обычно, когда человек оказывается в больнице, у него может возникнуть ощущение, что о нем заботятся, что он небезразличен. В случае депрессии — это важно. Даже есть работа, показывающая, что однократное посещение врача во время клинического исследования дает эффект в группе плацебо, приближается к эффекту в группе антидепрессантов. Однако, если человек посещает врача четыре раза, эффект становится таким же или даже более выраженным. Это говорит о том, что само по себе хорошее отношение к пациенту, особенно при депрессии, может иметь сильный терапевтический эффект. Третье — ожидания. Например, если пациенту сказать, что лекарство поможет, это убеждение может сработать. Например, при артериальной гипертензии плацебо не снизит давление, но человек будет субъективно чувствовать себя лучше.