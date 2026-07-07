В Хабаровске группировку молодых наркокурьеров приговорили к колонии

В Хабаровске суд вынес приговор трём молодым людям, которые пытались сбыть крупную партию наркотиков. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт в составе организованной группы, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Суд установил, что в сентябре 2024 года подсудимые работали на нелегальный интернет-магазин по продаже наркотиков. Они получили указание забрать партию N-метилэфедрона весом больше пяти килограммов, которую ранее переслали из Москвы другие участники преступной группы.
Один из фигурантов должен был разделить наркотик на партии примерно по килограмму и спрятать их в Хабаровске. Двое других должны были забрать одну из таких партий и разложить её по тайникам-закладкам для дальнейшей продажи без личного контакта с покупателями.
Довести схему до конца им не удалось. Во время размещения и изъятия партии наркотика участников группы задержали сотрудники правоохранительных органов.
Суд назначил одному из подсудимых семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Двое других получили по пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Государственное обвинение поддержали сотрудники прокуратуры Индустриального района Хабаровска.