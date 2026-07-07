В Хабаровске спасатели и лётный состав МЧС России отработали совместные действия на реке Амур. В районе острова Большой Уссурийский прошли учения с применением самолета-амфибии Бе-200 ЧС. В ходе тренировки авиация и наземные подразделения ведомства учились слаженно ликвидировать чрезвычайные ситуации, чтобы повысить свою профессиональную готовность к реальным вызовам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«На спасателях, которые управляют лодками во время отхода и подхода к самолёту, лежит большая ответственность. Самолёт, даже после совершения посадки на воду, не останавливается, он постоянно находится в движении. Нужно очень внимательно смотреть за этим, чтобы не попасть под поплавки самолёта, или не налететь на острую кромку, не удариться о корпус. Волны могут существенно осложнить выполнение задачи. Для обеспечения максимальной эффективности при проведении реальных спасательных работ и повышения уровня подготовки лётчики и спасатели на практике отрабатывают этот алгоритм в тренировках», — рассказал заместитель начальника поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Иван Саволайнен.
Экипаж самолёта-амфибии Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России во взаимодействии со спасателями поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю отработали выгрузку надувной лодки через грузовой люк самолёта на воду, посадку спасателей, отход и подход лодок к самолёту, спасение «пострадавших», доставка их на борт воздушного судна. Упражнения повторили несколько раз.
Амур стал полигоном для хабаровских спасателей и самолета-амфибии Бе-200. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Амур стал полигоном для хабаровских спасателей и самолета-амфибии Бе-200. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Амур стал полигоном для хабаровских спасателей и самолета-амфибии Бе-200. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Амур стал полигоном для хабаровских спасателей и самолета-амфибии Бе-200. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Амур стал полигоном для хабаровских спасателей и самолета-амфибии Бе-200. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Амур стал полигоном для хабаровских спасателей и самолета-амфибии Бе-200. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
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Кроме того, экипаж Бе-200 ЧС выполнял забор воды в режиме глиссирования (движение по воде, при котором самолёт удерживается на её поверхности только за счёт скоростного напора воды, скользит по водной поверхности) и последующий сброс воды в заданной точке для тушения условного природного пожара. Этот технически сложный этап требует слаженных действий от всех служб, чёткой координации действий, так как для забора воды требуется свободный от лодок и других объектов участок акватории, а от наземной группировки чёткие ориентиры, направление и координаты сброса.
Безопасность выполнения задач обеспечивал катер Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Самолёт-амфибия Бе-200 является одним из самых крупных противопожарных самолётов в мире и имеет уникальную возможность взлёта и посадки на сушу и на воду. Конструктивной особенностью самолёта является возможность быстрого переоборудования для выполнения различных задач силами экипажа.
В распоряжении Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России несколько таких воздушных судов, которые применяются для оказания помощи не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом.