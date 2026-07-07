Амур стал полигоном для хабаровских спасателей и самолета-амфибии Бе-200

«На спасателях, которые управляют лодками во время отхода и подхода к самолёту, лежит большая ответственность. Самолёт, даже после совершения посадки на воду, не останавливается, он постоянно находится в движении. Нужно очень внимательно смотреть за этим, чтобы не попасть под поплавки самолёта, или не налететь на острую кромку, не удариться о корпус. Волны могут существенно осложнить выполнение задачи. Для обеспечения максимальной эффективности при проведении реальных спасательных работ и повышения уровня подготовки лётчики и спасатели на практике отрабатывают этот алгоритм в тренировках», — рассказал заместитель начальника поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Иван Саволайнен.