Красноярскому Минздраву поручено повысить эффективность оказания помощи пациентам с болезнями сердца и сосудов

Губернатор Красноярского края поручил региональному министерству здравоохранения разработать дополнительные меры по совершенствованию системы оказания помощи пациентам с болезнями системы кровообращения.
На заседании президиума правительства Михаил Котюков отметил, что сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных угроз здоровью жителей. За последние годы в крае сформировали сеть сосудистых центров в муниципалитетах, работает федеральный кардиоцентр, развиваются цифровые технологии и дистанционное консультирование, что позволяет врачам получать помощь специалистов краевых клиник в сложных случаях. Несмотря на это, общая заболеваемость пока не снижается — требуется сосредоточиться на ранней диагностике и профилактике. Также сохраняется неравенство в доступности помощи для жителей отдаленных территорий.
Губернатор поручил министерству здравоохранения провести полный анализ кадровой потребности по краю и представить четкий план ее закрытия.
«На базе краевой клинической больницы откроем центр по управлению сердечно-сосудистыми рисками, чтобы помогать врачам в территориях, обеспечить анализ всех случаев и безбарьерную маршрутизацию пациентов в случае необходимости. Для поддержки молодых специалистов закрепим наставников‑кардиологов из красноярских больниц, как это уже сделано для педиатров. Необходимо также организовать обучение терапевтов, чтобы они получали дополнительную специальность. Особое внимание — северным и труднодоступным территориям. Здесь будем усиливать возможности телемедицины», — подчеркнул Михаил Котюков.
Кроме того, глава региона поставил задачу проанализировать график работы высокотехнологичного диагностического оборудования и подготовить предложения по повышению эффективности его использования:
«Не менее важно обеспечить бесперебойную работу диагностического оборудования. Если техника выходит из строя, комплектующие для КТ и других аппаратов должны поступать в больницы края оперативно. Высокотехнологичное оборудование не должно простаивать».
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