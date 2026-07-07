Красноярскому Минздраву поручено повысить эффективность оказания помощи пациентам с болезнями сердца и сосудов

На заседании президиума правительства Михаил Котюков отметил, что сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных угроз здоровью жителей. За последние годы в крае сформировали сеть сосудистых центров в муниципалитетах, работает федеральный кардиоцентр, развиваются цифровые технологии и дистанционное консультирование, что позволяет врачам получать помощь специалистов краевых клиник в сложных случаях. Несмотря на это, общая заболеваемость пока не снижается — требуется сосредоточиться на ранней диагностике и профилактике. Также сохраняется неравенство в доступности помощи для жителей отдаленных территорий.