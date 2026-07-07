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Утром 7 июля закрыли аэропорты Сочи и Краснодара

Перенесены десятки рейсов.

Источник: Соцсети

В аэропорту Сочи утром 7 июля ввели ограничения на полеты. Такое решение было принято из-за воздушной опасности. По данным онлайн-табло, на вылет и прилет задерживаются почти 80 рейсов. Часть пассажиров не могут улететь со вчерашнего дня. Также уже известно, что ряд рейсов перенесены на 8 июля.

Беспилотная опасность объявлена в Сочи и Абхазии.

В аэропорту Краснодара также ввели дополнительные ограничения на полеты. По состоянию на 08:00 известно о сбое в расписании для почти 30 рейсов.

Воздушная гавань Геленджика о переносе рейсов не сообщала.

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