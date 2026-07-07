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Белорусский врач сказала о связи кормления грудью и риске рака молочной железы

Врач ответила, снижает ли кормление грудью риск развития рака молочной железы.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач объяснила каналу «Смотри и живи», снижает ли кормление грудью риск развития рака молочной железы.

По словам врача-педиатра 16-й детской поликлиники города Минска Ольги Мироненко, согласно исследованиям, кормление грудью значительно сокращает риск рака молочной железы у женщины в будущем.

Также доктор Мироненко заметила, что за счет гормона пролактина, выделяющегося во время кормления, у женщины происходит сокращение матки, и идет более быстрое восстановление после родов. Она напомнила, что грудное молоко — идеальное питание для новорожденного и лучший вклад в развитие и здоровье ребенка.

Противопоказанием к грудному вскармливанию для женщины являются опасные заболевания, в том числе ВИЧ и гепатит С.

Тем временем санслужба отреагировала на сыпь у белорусов после купания в Нарочи.