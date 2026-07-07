Белорусский врач сказала о связи кормления грудью и риске рака молочной железы

Также доктор Мироненко заметила, что за счет гормона пролактина, выделяющегося во время кормления, у женщины происходит сокращение матки, и идет более быстрое восстановление после родов. Она напомнила, что грудное молоко — идеальное питание для новорожденного и лучший вклад в развитие и здоровье ребенка.