Профессиональное выгорание предложили выделить в отдельную категорию болезней

В Государственной Думе выступили с предложением официально закрепить профессиональное выгорание в качестве самостоятельного состояния, возникающего из-за продолжительного стресса, вызванного трудовой деятельностью. Данная инициатива была направлена депутатами министру здравоохранения.
Авторы документа подчёркивают, что подобное признание позволит включить эту проблему в медицинские, статистические и клинические стандарты.
Речь идёт не только о диагностике самого состояния у человека, но и о мерах по предотвращению хронического стресса на рабочем месте. Как полагают парламентарии, такой подход даст возможность более эффективно координировать работу системы здравоохранения, сферы охраны труда и программ, направленных на поддержание здоровья работников.
В МВД сообщили о еще одном исчезновении ребенка в Кызыле.