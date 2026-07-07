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Профессиональное выгорание предложили выделить в отдельную категорию болезней

В Государственной Думе выступили с предложением официально закрепить профессиональное выгорание в качестве самостоятельного состояния, возникающего из-за продолжительного стресса, вызванного трудовой деятельностью.

В Государственной Думе выступили с предложением официально закрепить профессиональное выгорание в качестве самостоятельного состояния, возникающего из-за продолжительного стресса, вызванного трудовой деятельностью. Данная инициатива была направлена депутатами министру здравоохранения.

Авторы документа подчёркивают, что подобное признание позволит включить эту проблему в медицинские, статистические и клинические стандарты.

Речь идёт не только о диагностике самого состояния у человека, но и о мерах по предотвращению хронического стресса на рабочем месте. Как полагают парламентарии, такой подход даст возможность более эффективно координировать работу системы здравоохранения, сферы охраны труда и программ, направленных на поддержание здоровья работников.

В МВД сообщили о еще одном исчезновении ребенка в Кызыле.

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