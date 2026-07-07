Профессиональное выгорание предложили выделить в отдельную категорию болезней

Речь идёт не только о диагностике самого состояния у человека, но и о мерах по предотвращению хронического стресса на рабочем месте. Как полагают парламентарии, такой подход даст возможность более эффективно координировать работу системы здравоохранения, сферы охраны труда и программ, направленных на поддержание здоровья работников.