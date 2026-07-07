ГАЗель въехала в автобус на обходе Канска: пострадали 2-летний ребенок и двое взрослых

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На обходе Канска полиция устанавливает обстоятельства ДТП с автомобилем ГАЗель и пассажирским автобусом ПАЗ. В аварии пострадали три человека.
По предварительным данным, 25-летний водитель ГАЗели ехал со стороны деревни Краснополянск в сторону трассы Р-255 «Сибирь». Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом, который поворачивал налево на остановку с включенным указателем поворота.
Травмы получили пассажиры ГАЗели — 24-летняя девушка и 2-летний мальчик. Также пострадал 73-летний пассажир автобуса.
По факту ДТП возбуждено административное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью средней тяжести.