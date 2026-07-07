ГАЗель въехала в автобус на обходе Канска: пострадали 2-летний ребенок и двое взрослых

По предварительным данным, 25-летний водитель ГАЗели ехал со стороны деревни Краснополянск в сторону трассы Р-255 «Сибирь». Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом, который поворачивал налево на остановку с включенным указателем поворота.