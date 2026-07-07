Красноярский музыкальный театр завершил сезон с рекордными гастролями и 180 тысячами зрителей

Всего в 67-м сезоне Красноярский музыкальный театр дал 475 спектаклей и концертов, рассказывают в пресс-службе учреждения. Зрителями стали более 180 тысяч человек, а количество выездных показов и гастролей выросло почти на 46% по сравнению с предыдущими сезонами.