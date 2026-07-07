Красноярский музыкальный театр завершил сезон с рекордными гастролями и 180 тысячами зрителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский музыкальный театр подвел итоги 67-го театрального сезона. Несмотря на ремонт большой сцены, коллектив не только сохранил активную работу, но и значительно расширил свое присутствие в городском пространстве.
В течение сезона спектакли и концерты проходили на площадках Театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, Театра имени Пушкина, Сибирского государственного института искусств и ДК Железнодорожников. Летом театр вышел на открытые городские площадки, представив программы в ТРЦ «Планета» и на фестивале «ЯРкие БЕРЕГА».
За сезон театр выпустил пять премьер: семейный спектакль «Чук и Гек», техно-драму «Герой нашего времени», музыкальный трагифарс «Шинель», музыкальную историю «Золушка» и концертную программу «Мелодии любимого кино».
Кроме того, продолжилось развитие образовательных проектов. В театре открыли детскую КМТ-студию, запустили новые мастер-классы и реализовали проект «Классика в классах». За сезон артисты провели 23 выездные театрализованные лекции для школьников, которые посетили более 2,5 тысячи детей.
Всего в 67-м сезоне Красноярский музыкальный театр дал 475 спектаклей и концертов, рассказывают в пресс-службе учреждения. Зрителями стали более 180 тысяч человек, а количество выездных показов и гастролей выросло почти на 46% по сравнению с предыдущими сезонами.
Добавим, ранее НИА Красноярск писало о том, что красноярские театры ушли на каникулы.