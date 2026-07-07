Никита Михалков обвинил современных режиссеров в беспомощности

До этого Михалков заявил, что в России будет взиматься процент от проката зарубежного кино. По его словам, эти средства пойдут на «рефинансирование отечественного кинематографа». Также будет оплачиваться «входной билет», чтобы картину рассмотрели и она попала на экраны.