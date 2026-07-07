Никита Михалков обвинил современных режиссеров в беспомощности

Режиссер Никита Михалков в ходе вручения дипломов выпускникам своей Академии кинематографического искусства заявил, что в современном мире кинематографа много беспомощных режиссеров.
По его словам, в киноиндустрии случился переизбыток «беспомощных» режиссеров. Он отметил, что на этом фоне его академия готовит актеров, которые могут эффективно работать даже в условиях отсутствия грамотного руководства.
— Наш принцип — научить артиста работать, когда режиссер беспомощен, а сегодня таких очень много, — цитирует Михалкова газета «Культура».
До этого Михалков заявил, что в России будет взиматься процент от проката зарубежного кино. По его словам, эти средства пойдут на «рефинансирование отечественного кинематографа». Также будет оплачиваться «входной билет», чтобы картину рассмотрели и она попала на экраны.
В декабре депутат Государственной думы РФ Антон Немкин сообщил, что планирует внести в парламент законопроект, предусматривающий штраф за распространение фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности.