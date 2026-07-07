Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Михалков обвинил современных режиссеров в беспомощности

Режиссер Никита Михалков в ходе вручения дипломов выпускникам своей Академии кинематографического искусства заявил, что в современном мире кинематографа много беспомощных режиссеров.

Режиссер Никита Михалков в ходе вручения дипломов выпускникам своей Академии кинематографического искусства заявил, что в современном мире кинематографа много беспомощных режиссеров.

По его словам, в киноиндустрии случился переизбыток «беспомощных» режиссеров. Он отметил, что на этом фоне его академия готовит актеров, которые могут эффективно работать даже в условиях отсутствия грамотного руководства.

— Наш принцип — научить артиста работать, когда режиссер беспомощен, а сегодня таких очень много, — цитирует Михалкова газета «Культура».

До этого Михалков заявил, что в России будет взиматься процент от проката зарубежного кино. По его словам, эти средства пойдут на «рефинансирование отечественного кинематографа». Также будет оплачиваться «входной билет», чтобы картину рассмотрели и она попала на экраны.

В декабре депутат Государственной думы РФ Антон Немкин сообщил, что планирует внести в парламент законопроект, предусматривающий штраф за распространение фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше