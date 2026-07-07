Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что промышленность Германии теряет конкурентоспособность на мировом рынке. По его мнению, причиной стали «зеленая политика» ФРГ и отказ от надежного и доступного российского газа. Дмитриев подчеркнул, что каждый день деиндустриализации увеличивает вероятность того, что Германия никогда не восстановится, поскольку другие страны получат энергетическое преимущество.