Министерство экономики Германии разрабатывает план создания государственного стратегического газового резерва стоимостью до 1,5 миллиарда евро, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с инициативой.
Резерв объемом около 24 тераватт-часов будет сопоставим с 10% всех газовых хранилищ страны. Ожидается, что кабинет министров одобрит проект в середине августа. Расходы на создание планируется распределить на 2027 и 2028 годы, ежегодные затраты на эксплуатацию составят 150−180 миллионов евро. Резерв будет финансироваться за счет сборов с потребителей газа.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что промышленность Германии теряет конкурентоспособность на мировом рынке. По его мнению, причиной стали «зеленая политика» ФРГ и отказ от надежного и доступного российского газа. Дмитриев подчеркнул, что каждый день деиндустриализации увеличивает вероятность того, что Германия никогда не восстановится, поскольку другие страны получат энергетическое преимущество.