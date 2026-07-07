Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия запасается газом: Берлин подготовил план на 1,5 млрд евро

Reuters: Германия создаст газовый резерв за 1,5 млрд евро.

Источник: Комсомольская правда

Министерство экономики Германии разрабатывает план создания государственного стратегического газового резерва стоимостью до 1,5 миллиарда евро, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с инициативой.

Резерв объемом около 24 тераватт-часов будет сопоставим с 10% всех газовых хранилищ страны. Ожидается, что кабинет министров одобрит проект в середине августа. Расходы на создание планируется распределить на 2027 и 2028 годы, ежегодные затраты на эксплуатацию составят 150−180 миллионов евро. Резерв будет финансироваться за счет сборов с потребителей газа.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что промышленность Германии теряет конкурентоспособность на мировом рынке. По его мнению, причиной стали «зеленая политика» ФРГ и отказ от надежного и доступного российского газа. Дмитриев подчеркнул, что каждый день деиндустриализации увеличивает вероятность того, что Германия никогда не восстановится, поскольку другие страны получат энергетическое преимущество.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше