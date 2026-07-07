Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае «Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы

Кандидаты уже работают над новой Народной программой.

В Красноярске состоялся второй этап 43-й конференции Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия». На нём были представлены кандидаты для участия в выборах в Законодательное Собрание региона и окружные советы.

Тройку списка возглавили губернатор Красноярского края, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Котюков, председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко, мэр Красноярска Сергей Верещагин.

Всего в команде партии в краевой парламент — 139 кандидатов. В партийной команде участники СВО, опытные политики, молодёжь, представители различных отраслей, общественники и волонтеры. «Выборы должны пройти честно, абсолютно открыто. Доверие, которое избиратели высказали в ходе предварительного голосования, нужно укрепить и оправдать, провести серьезную работу в каждом избирательном округе», — отметил губернатор Михаил Котюков.

По словам главы региона, партийный список — это команда людей, представляющих разные сферы нашей жизни: есть и те, кто уже давно работает в представительных органах и заслуженно пользуется доверием земляков, есть ветераны специальной военной операции, ребята, у кого за плечами реальный боевой опыт, их знания помогут формировать современную систему и социальной поддержки, и патриотического воспитания, и развития муниципальных образований.

Уже сейчас кандидаты работают над новой Народной программой, с которой партия пойдет на выборы. Ключевая задача документа — помощь людям.

Напомним, выборы депутатов Законодательного Собрания будут проходить с 18 по 20 сентября 2026 года.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше