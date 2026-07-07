В Красноярском крае «Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы

В Красноярске состоялся второй этап 43-й конференции Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия». На нём были представлены кандидаты для участия в выборах в Законодательное Собрание региона и окружные советы.
Тройку списка возглавили губернатор Красноярского края, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Котюков, председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко, мэр Красноярска Сергей Верещагин.
Всего в команде партии в краевой парламент — 139 кандидатов. В партийной команде участники СВО, опытные политики, молодёжь, представители различных отраслей, общественники и волонтеры. «Выборы должны пройти честно, абсолютно открыто. Доверие, которое избиратели высказали в ходе предварительного голосования, нужно укрепить и оправдать, провести серьезную работу в каждом избирательном округе», — отметил губернатор Михаил Котюков.
По словам главы региона, партийный список — это команда людей, представляющих разные сферы нашей жизни: есть и те, кто уже давно работает в представительных органах и заслуженно пользуется доверием земляков, есть ветераны специальной военной операции, ребята, у кого за плечами реальный боевой опыт, их знания помогут формировать современную систему и социальной поддержки, и патриотического воспитания, и развития муниципальных образований.
Уже сейчас кандидаты работают над новой Народной программой, с которой партия пойдет на выборы. Ключевая задача документа — помощь людям.
Напомним, выборы депутатов Законодательного Собрания будут проходить с 18 по 20 сентября 2026 года.