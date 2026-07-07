Приставы на месяц закрыли ДК «Химмаш» в Екатеринбурге

История с ДК «Химмаш» длится давно. В 2016 году AVS Group собиралась снести сооружение, а на освободившейся земле построить жилье. За сохранение единственного в микрорайоне комплекса тогда начали бороться местные жители. Позднее глава города Алексей Орлов заявил, что на месте здания построят жилой комплекс, в котором будут выделены помещения для творчества.