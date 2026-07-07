Приставы на месяц закрыли ДК «Химмаш» в Екатеринбурге

Судебный пристав-исполнитель начал исполнительное производство и посетил место нахождения должника. Должнику было предписано немедленно прекратить эксплуатацию помещений до устранения нарушений пожарной безопасности.
Деятельность ДК «ЖК “Кристалл” прекращена, входные двери опечатаны. Должнику сообщили, что при неисполнении решения суда судебный пристав-исполнитель может вынести постановление о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, должнику грозит административная ответственность по статье 17.15 КоАП РФ “Неисполнение требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительном документе”.
История с ДК «Химмаш» длится давно. В 2016 году AVS Group собиралась снести сооружение, а на освободившейся земле построить жилье. За сохранение единственного в микрорайоне комплекса тогда начали бороться местные жители. Позднее глава города Алексей Орлов заявил, что на месте здания построят жилой комплекс, в котором будут выделены помещения для творчества.