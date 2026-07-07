Интернет в казахстанских самолетах станет реальностью

«Стороны обсудили перспективы реализации проекта по обеспечению пассажиров доступом к высокоскоростному интернету во время полетов, а также рассмотрели правовые, технические и организационные вопросы, связанные с подключением самолетов к спутниковым системам связи. Особое внимание уделили вопросам нормативно-правового регулирования, международной практике предоставления услуг связи на борту самолетов и координации дальнейших шагов по реализации проекта», — говорится в сообщении.