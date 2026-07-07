Штормовое предупреждение в Нижнем Новгороде 7 июля: ливни, град и ветер до 20 м/с

В Нижегородской области и Нижнем Новгороде в ближайшие 1−3 часа 7 июля ожидается резкое ухудшение погоды. По данным РСЧС, регион накроют сильные дожди и ливни, местами возможен град. Также прогнозируется шквалистый ветер с порывами до 15−20 м/с.
Неблагоприятные условия сохранятся до конца дня и в ночь на 8 июля. Водителей просят быть особенно осторожными: из-за осадков ухудшается видимость, возрастает скользкость дорог, возможны заносы. Кроме того, обочины и грунтовые участки могут размываться. Рекомендуется избегать низин и потенциально подтопляемых мест.
В экстренных ситуациях следует обращаться по номеру 112.
Ранее сообщалось, что нижегородские энергетики восстановили электроснабжение более чем у 90% обесточенных из-за непогоды потребителей.