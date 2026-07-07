Штормовое предупреждение в Нижнем Новгороде 7 июля: ливни, град и ветер до 20 м/с

Неблагоприятные условия сохранятся до конца дня и в ночь на 8 июля. Водителей просят быть особенно осторожными: из-за осадков ухудшается видимость, возрастает скользкость дорог, возможны заносы. Кроме того, обочины и грунтовые участки могут размываться. Рекомендуется избегать низин и потенциально подтопляемых мест.