Липосакция обернулась тяжелыми осложнениями для казахстанки

Женщина выбрала клинику после просмотра ее страницы в Instagram. Опубликованные результаты процедур и отзывы клиентов создавали впечатление, что клиника оказывает услуги на профессиональном уровне.
Камила Нуржан утверждает, что процедуру проводила врач. Она не проверяла наличие лицензии клиники, разрешительных документов и сертификатов специалиста. Стоимость операции составила 450 тыс. тенге. Перед вмешательством ей сообщили лишь о стандартных последствиях липосакции — возможных синяках, отеках и болезненности. О риске развития тяжелых инфекционных осложнений ей подробно не рассказывали.
После операции ее самочувствие начало ухудшаться. Появились боли в области живота, воспаление, гнойные выделения и неприятный запах. С этими жалобами она неоднократно обращалась в клинику. Ей говорили, что нужно носить бандаж и подождать, объясняя происходящее обычным восстановительным периодом.
29 июня ее экстренно госпитализировали в Мангистаускую областную многопрофильную больницу с диагнозом флегмона передней брюшной стенки. Врачам пришлось вскрыть пораженный участок и удалить гной.
Представители клиники объяснили случившееся индивидуальной реакцией организма и не признали своей ответственности. Камила Нуржан обратилась с жалобой в компетентные органы и намерена добиваться полного возврата денежных средств и привлечения виновных к ответственности.
Руководитель Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области Нурсулу Мухамбетярова сообщила, что в клинике проведут внеплановую проверку с привлечением независимых экспертов из Караганды и врача-эпидемиолога.
После ряда резонансных случаев гибели пациентов после пластических операций в Казахстане назначены внеплановые проверки, которые могут занять некоторое время.