Липосакция обернулась тяжелыми осложнениями для казахстанки

Камила Нуржан утверждает, что процедуру проводила врач. Она не проверяла наличие лицензии клиники, разрешительных документов и сертификатов специалиста. Стоимость операции составила 450 тыс. тенге. Перед вмешательством ей сообщили лишь о стандартных последствиях липосакции — возможных синяках, отеках и болезненности. О риске развития тяжелых инфекционных осложнений ей подробно не рассказывали.