Умные светофоры помогают шымкентским неотложкам на дороге

«Система получает информацию о движении транспорта с различных типов датчиков. Полученные данные анализируются центральным сервером, который в режиме реального времени изменяет работу светофоров в зависимости от дорожной ситуации. Сегодня системой охвачено 354 светофорных объекта из 402 существующих в городе, что составляет 88% всей светофорной сети города. На сегодняшний день к системе подключены пять реанимационных автомобилей скорой медицинской помощи. Именно эти бригады выполняют наиболее сложные и срочные вызовы первой категории, когда каждая минута может иметь решающее значение. При движении автомобиля по экстренному вызову система определяет его маршрут и заранее переключает светофоры по направлению движения на разрешающий сигнал», — говорит Шаповалов.