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Нижегородский аэропорт снова ввел ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

На территории региона действует режим беспилотной опасности.

Аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения 7 июля. Меры приняли из-за возможной атаки БПЛА на региона. Об этом сообщили в Росавиации.

Напомним, что на территории Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности. В связи с этим аэропорт имени Чкалова перешел к плану «Ковер». Ограничения ввели на запуск и прием авиарейсов.

Ограничения ввели утром в 04:34 часа 7 июля. Вместе с аэропортом имени Чкалова к плану «Ковер» перешел и аэропорт в Ярославле.

Ранее нижегородский аэропорт возобновил работу после снятия ограничений 6 июля.

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