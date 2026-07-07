Мбаппе ответил на расистские оскорбления сенатора из Парагвая

В ответной публикации Килиан Мбаппе назвал Селесту Амарилью «презренной женщиной, недостойной своего положения». Он также отметил, что «из-за безрассудства и наглого расизма» сенатора весь мир забыл об успехах парагвайской сборной на ЧМ. «Я никогда не позволю таким людям, как она, свободно распространять свою ненависть и расизм по всему миру», — заключил футболист.