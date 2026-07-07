Новости Нижегородской области 7 июля: БПЛА и жёсткие меры по бензину

Дефицит бензина становится всё острее: очереди на заправку накануне закольцевались на Комсомольской площади, хваткие люди начали торговать местами поближе к колонкам, а кое-где водители в очереди, чтобы скоротать время, уже запели «Катюшу» под гармонь. Областной оперштаб принимает меры: ввели лимит по 40 литров в руки. На отдельной пилотной территории отработают механизм отпуска топлива по QR-кодам, чтобы отладить, а затем распространят на всю область. Тем временем канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором пока по-прежнему не работает после внештатной ситуации 5 июля, на Бор теперь — только по земле или воде. Обо всём по порядку рассказывает nn.aif.ru.