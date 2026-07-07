Новости Нижегородской области 7 июля: БПЛА и жёсткие меры по бензину

Дефицит бензина становится всё острее: очереди на заправку накануне закольцевались на Комсомольской площади, хваткие люди начали торговать местами поближе к колонкам, а кое-где водители в очереди, чтобы скоротать время, уже запели «Катюшу» под гармонь. Областной оперштаб принимает меры: ввели лимит по 40 литров в руки. На отдельной пилотной территории отработают механизм отпуска топлива по QR-кодам, чтобы отладить, а затем распространят на всю область. Тем временем канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором пока по-прежнему не работает после внештатной ситуации 5 июля, на Бор теперь — только по земле или воде. Обо всём по порядку рассказывает nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 7 июля.
Режим беспилотной опасности миновал регион в ночь на 7 июля, но был объявлен ранним утром. Вскоре закрыли и аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) — он временно не принимает и не отправляет самолёты из-за плана «Ковёр».
В утренней сводке Минобороны России Нижегородская область отсутствует: 452 украинских БПЛА уничтожила российская ПВО в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским и Чёрным морями.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 7 июля: лимит на заправках и «Катюша» в очереди.
Острый дефицит, а именно так определил обстановку с АИ-92 и АИ-95 глава региона Глеб Никитин, все эте дни становился только острее. Очереди к заправкам накануне наряду с ремонтными работами изрядно осложнили обстановку на Комсомольской площади, закольцевавшись. И, конечно, ажиотажем пользуются предприимчивые люди — они продают места в очереди. Это должно было начаться рано или поздно.
Областной оперштаб решил ввести в регионе лимит на отпуск топлива — 40 литров в руки, АЗС «ЛУКОЙЛа» уже работает по этим ограничениям. Лимитированные объёмы топлива для водного транспорта и средств механизации в канистры будут отпускать на АЗС «Газпромнефти».
Кроме того, на особой пилотной территории начинают отрабатывать алгоритм отпуска топлива по QR-кодам. Отладив порядок, его распространят на регшион в целом, сообщил Глеб Никитин. Кроме того, возможно введение такого порядка: по чётным дням заправлять будут машины с госномерами, начинающимися с 0, 2, 4, 6, 8, по нечётным — авто, чьи номера начинаются с 1, 3, 5, 7, 9.
Службы жизнеобеспечения в муниципалитетах обеспечат топливом, обещает глава региона. А пока нижегородцы, стоя в ночных очередях к заправкам, не унывают и коротают время как умеют — где-то достали гармонь и запели «Выходила на берег Катюша»…
Как добраться из Нижнего Новгорода на Бор и обратно 7 июля: только не канатка.
После внештатной ситуации 5 июля канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором пока не возобновила работу. Следственный комитет и прокуратура выясняют причины, почему людей с канатки пришлось эвакуировать спасателям.
А пока подъёмник не работает, усилили транспортное сообщение между Нижним Новгородом и Бором. Больше автобусов № 245 и № 303 вышли на линии, назначены дополнительные рейсы судов на подводных крыльях «Валдай», арешается вопрос запуска дополнительных пригородных электричек.
Кроме того, владельцам проездных билетов на канатную дорогу пообещали продлить срок их действия.
Погода в Нижегородской области 7 июля: штормовое предупреждение.
Порывы юго-западного ветра могт достагить 20 м/с. К вечеру осадки постепенно прекратятся, однако небо останется облачным. Ночью похолодает до +16 градусов.