Спасатели нашли группу пропавших туристов в Магаданской области

В конце марта семь туристов пропали на Камчатке во время похода в Налычевском парке. Группа вышла 28 марта, после чего между туристами произошел конфликт и семь человек ушли без палатки и связи. Позже двух участников похода нашли погибшими, пятерых — живыми, с признаками сильного обморожения.