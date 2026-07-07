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Спасатели нашли группу пропавших туристов в Магаданской области

Сотрудники МЧС нашли группу туристов, пропавшую ранее в Магаданской области.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники МЧС нашли группу туристов, пропавшую ранее в Магаданской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Тургруппа из пяти человек сплавлялась по рекам Иганджа и Армань, однако в назначенное время не завершила маршрут. О начале поисков МЧС сообщило накануне, 6 июля.

В поиске туристов задействовали вертолет Ми‑8, группу обнаружили во время облета в 30 км от места окончания маршрута. По данным МЧС, они не смогли вернуться в указанный срок из-за перевернувшейся лодки, в которой находился спутниковый телефон, из-за чего не подали сигнал бедствия.

В конце марта семь туристов пропали на Камчатке во время похода в Налычевском парке. Группа вышла 28 марта, после чего между туристами произошел конфликт и семь человек ушли без палатки и связи. Позже двух участников похода нашли погибшими, пятерых — живыми, с признаками сильного обморожения.

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