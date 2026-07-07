Чичерина и Найк Борзов зажгут на фестивале «Рок над Амуром» в Хабаровске

«Фестиваль “Рок над Амуром” — событие, которое каждый год с нетерпением ждут ценители музыки со всего края. Проект не только позволяет поддержать молодых музыкантов и вывести их творчество на большого зрителя, но и дарит жителям и гостям региона яркий музыкальный праздник», — отметили в министерстве культуры края.