Чичерина и Найк Борзов зажгут на фестивале «Рок над Амуром» в Хабаровске

Площадка рядом с Ареной «Ерофей» уже в шестой раз станет местом проведения музыкального фестиваля «Рок над Амуром» (16+), который проходит по инициативе правительства и губернатора Хабаровского края. Зрителей ждет концертный марафон, включающий выступления легенд отечественной рок-музыки и молодых звезд Дальнего Востока, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Хедлайнерами фестиваля в этом году станут известные российские рок-музыканты Чичерина и Найк Борзов. Также на сцену выйдут специальные гости: победители первого фестиваля “Рок над Амуром” — группа “Двадцать”; дальневосточные тяжеловесы “The Starkillers” и победитель фестиваля прошлого года — группа “Карманный томик”», — говорится в сообщении.
В этом году заявки на участие подали свыше 140 команд из 12 регионов России. Также, как и в прошлые фестивали, три лучшие группы, прошедшие конкурсный отбор, станут участниками «Рока над Амуром» и смогут побороться за главный приз — запись собственного мини-альбома. Итоги отбора станут известны 20 июля.
В состав жюри VI «Рока над Амуром» в этом году вошли: директор и сооснователь музея «Мир говорящих машин» Евгения Веретенникова, саунд-продюсер и автор песен Алексей Панфилов, арт-директор и управляющая легендарного рок-клуба «Водолей» Дарья Кошелева, фронтмен группы «The Starkillers» Денис Рублевский, программный директор «Авторадио -Хабаровск» Александр Лесков.
«Фестиваль “Рок над Амуром” — событие, которое каждый год с нетерпением ждут ценители музыки со всего края. Проект не только позволяет поддержать молодых музыкантов и вывести их творчество на большого зрителя, но и дарит жителям и гостям региона яркий музыкальный праздник», — отметили в министерстве культуры края.
Напомним, главный рок-фестиваль Дальнего Востока традиционно является точкой притяжения для жителей и гостей Хабаровского края: площадка собирает порядка 70 000 зрителей офлайн и еще более 700 000 человек наблюдают за выступлениями хедлайнеров и конкурсантов в прямом эфире. Вход на фестиваль для зрителей бесплатный.