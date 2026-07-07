В Чайковском официально разрешили купание на городском пляже

Жителям напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности во время отдыха у воды. Купаться рекомендуется только на официально открытых пляжах. Во время плавания следует избегать попадания воды в рот, не использовать воду из водоемов для питья, мытья овощей, посуды или полоскания рта. Для отдыха лучше заранее взять с собой запас бутилированной питьевой воды.