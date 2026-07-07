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В Чайковском официально разрешили купание на городском пляже

Всего в Пермском крае определено 20 мест для пляжного отдыха.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выдало санитарно-эпидемиологические заключения, разрешающие использование трех пляжей для отдыха и купания. По состоянию на 3 июня 2026 года соответствующие документы получили городской пляж в Чайковском, расположенный на Сайгатском заливе, пляж санатория «Демидково», а также пляж «Верде».

Всего в Пермском крае определено 20 официальных мест, предназначенных для пляжного отдыха и купания. При этом пользоваться водоемами для купания и занятий водными видами спорта разрешается только после получения санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие воды и территории установленным требованиям безопасности.

В течение купального сезона специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Пермском крае ежемесячно проверяют качество воды и песка на пляжах. Лабораторный контроль проводится с мая по август.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности во время отдыха у воды. Купаться рекомендуется только на официально открытых пляжах. Во время плавания следует избегать попадания воды в рот, не использовать воду из водоемов для питья, мытья овощей, посуды или полоскания рта. Для отдыха лучше заранее взять с собой запас бутилированной питьевой воды.

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