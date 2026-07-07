Платье для сестры и костюм для мамы: как 12-летний Султан из Атырау открыл собственное дело

Особое место в его творчестве занимает казахское лоскутное искусство. Технику құрақ мальчик освоил во время участия в проекте «Асыл мұра». По его словам, он был единственным ребенком на занятиях, да еще и мальчиком. Сначала все удивлялись, но потом стали помогать и объяснять. За неделю он научился шить құрақ көрпе из лоскутков.