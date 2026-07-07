В Новосибирской области пройдут мероприятия ко Дню семьи, любви и верности

В сам праздник, 8 июля, в Новосибирском историческом парке «Моя страна — моя история» пройдут лекции-экскурсии «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Художественный и краеведческий музеи проведут тематические экскурсии. Театр кукол приглашает на мастер-класс, а в 19:00 в Камерном зале филармонии состоится концерт с участием джаз-оркестра. Музыкальный театр подготовит онлайн-трансляцию мюзикла «Безымянная звезда».