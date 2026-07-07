Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области пройдут мероприятия ко Дню семьи, любви и верности

Жителей региона ждут выставки, экскурсии, концерты и онлайн-трансляции.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области состоится серия культурных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня семьи, любви и верности 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Одним из самых трогательных событий станет фотовыставка портретов многодетных семей и семей участников СВО «Крылья любви» в Доме актера, которая будет работать с 1 по 31 июля.

В сам праздник, 8 июля, в Новосибирском историческом парке «Моя страна — моя история» пройдут лекции-экскурсии «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Художественный и краеведческий музеи проведут тематические экскурсии. Театр кукол приглашает на мастер-класс, а в 19:00 в Камерном зале филармонии состоится концерт с участием джаз-оркестра. Музыкальный театр подготовит онлайн-трансляцию мюзикла «Безымянная звезда».

Кроме того, две новосибирские пары примут участие в свадебном фестивале в Москве. Завершится череда праздников 12 июля в Нарымском сквере.