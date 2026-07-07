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Балынин: В России утвердили перечень документов для получения пенсий

С 7 июля в России вступил в силу приказ Минтруда, утверждающий новый перечень документов для назначения пенсий. Изменения распространяются на страховые, накопительные и государственные пенсии, а также на фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

С 7 июля в России вступил в силу приказ Минтруда, утверждающий новый перечень документов для назначения пенсий. Изменения распространяются на страховые, накопительные и государственные пенсии, а также на фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

— Данные изменения направлены, прежде всего, на повышение удобства граждан в вопросе реализации своего конституционного права на получение пенсии, — сказал он.

По словам эксперта, ключевым нововведением стала автоматизация процесса. Теперь Социальный фонд будет самостоятельно запрашивать сведения о трудовом стаже и заработке через Единую цифровую платформу.

Дополнительные документы потребуются только в том случае, если необходимые сведения отсутствуют в государственных информационных системах. Если данные уже есть в базе, для оформления пенсии гражданину понадобятся лишь паспорт и СНИЛС, передает РИА Новости.

Ранее в Госдуме рассказали, что одинокие и неработающие пенсионеры старше 80 лет, не имеющие задолженностей, могут вернуть полную сумму взноса на капитальный ремонт. Получить компенсацию могут неработающие собственники жилья, проживающие одни. При этом допускается регистрация в одной квартире с другими неработающими пенсионерами или инвалидами I и II групп.

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