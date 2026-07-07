Балынин: В России утвердили перечень документов для получения пенсий

Ранее в Госдуме рассказали, что одинокие и неработающие пенсионеры старше 80 лет, не имеющие задолженностей, могут вернуть полную сумму взноса на капитальный ремонт. Получить компенсацию могут неработающие собственники жилья, проживающие одни. При этом допускается регистрация в одной квартире с другими неработающими пенсионерами или инвалидами I и II групп.