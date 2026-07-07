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В Нижнем Новгороде 7 июля отключат свет и горячую воду: список из 43 домов

Плановые работы завершатся до шести часов вечера.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде 7 июля пройдут плановые работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства. По информации городского управления ГОЧС, в ряде домов временно отключат электроэнергию и горячую воду.

С 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся дома № 5, 6, 7 по улице Большевистской, а также № 7 и 8 по улице Энгельса.

С 09:00 до 16:00 электричество отключат на улицах Херсонской (дома № 1−23) и Новикова-Прибоя (дома № 5−17).

Кроме того, с 08:00 до 18:00 приостановлена подача горячей воды в домах № 11 В и 15а по улице Нижегородской.

Работы носят плановый характер.

Ранее сообщалось, что нижегородские энергетики восстановили электроснабжение более чем у 90% обесточенных из-за непогоды потребителей.