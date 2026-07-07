Адаптивный спорт становится доступнее в районах Хабаровского края

Сегодня в Хабаровском крае живут 65 511 человек с инвалидностью, 29 955 из них не имеют противопоказаний к занятиям спортом. Регулярными тренировками занимаются 14 673 человека, что составляет почти половину от тех, кому разрешены занятия. Эти показатели значительно превышают среднероссийские 26% и дальневосточные 31,3%. Работа по вовлечению в спорт жителей с ограниченными возможностями здоровья продолжается. «В Хабаровске возможностей больше, в отдаленных районах уровень вовлеченности остается недостаточно высоким. Главным инструментом решения этой проблемы стала краевая субсидия, которую по поручению губернатора Дмитрия Демешина в этом году получили 17 муниципальных образований. Общая сумма выделенных средства составила 30 млн рублей», — отметил министр спорта Дмитрий Чикунов. Полученные средства можно направить на организацию групповых и индивидуальных занятий, в том числе аренду залов и транспорт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Покупку спортивного инвентаря, проведение соревнований, создание безбарьерной среды на спортивных объектах, а так же оплату труда и повышение квалификации инструкторов по адаптивной физкультуре. Уже сейчас в муниципалитетах введено 12 ставок таких специалистов, в группах занимается 189 человек, проведено 17 мероприятий, а команды поучаствовали в 30 краевых соревнованиях.