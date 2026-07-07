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Пенсионерка из Комсомольска взяла серебро на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

В Рязани завершился XVI Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В соревнованиях участвовали более 200 киберспортсменов из 80 регионов. Команда Хабаровского края выступала дистанционно. За два часа участники выполнили более 60 заданий на компьютерах и смартфонах. Они проверяли навыки цифровой грамотности и кибербезопасности. Хабаровский край представляли двое участников. Комсомольчанка Ирина Уваровская заняла второе место.

В Рязани завершился XVI Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В соревнованиях участвовали более 200 киберспортсменов из 80 регионов. Команда Хабаровского края выступала дистанционно. За два часа участники выполнили более 60 заданий на компьютерах и смартфонах. Они проверяли навыки цифровой грамотности и кибербезопасности. Хабаровский край представляли двое участников. Комсомольчанка Ирина Уваровская заняла второе место в номинации «Россия — наш общий дом. Женщины», седьмое — в номинации «Весь мир в кармане. Женщины» и девятое в абсолютном зачете среди женщин.