С 1 сентября в России отменят домашнее задание для первоклассников

В апреле глава министерства Сергей Кравцов напомнил, что Минпросвещения утвердило временные нормативы на выполнение домашних заданий для школьников. Если для первых классов выполнение домашнего задания не должно превышать одного часа в день, то для 2−3-х — до 1,5 часа, для 4−5-х — до двух часов, для 6−8-х — до 2,5 часа, а для 9−11-х — до 3,5 часа.