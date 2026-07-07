С 1 сентября в России отменят домашнее задание для первоклассников

С 1 сентября 2026 года первоклассникам не будут давать домашние задания, следует из письма Минпросвещения, передает ТАСС.
«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — говорится в документе.
До начала действия новых мер, согласно методическим рекомендациям Института стратегии развития образования, подготовленным по заказу Минпросвещения, задавать уроки на дом в первом классе разрешалось, но нагрузка должна была расти постепенно и не превышать одного часа в день.
До этого Минпросвещения установило единый режим работы школ в учебные дни: уроки могут начинаться не раньше 8:00 и завершаться не позже 19:00, если в школе есть вторая смена. Нулевые уроки и учеба в три смены не допускаются, а уроки пятых и девятых классов должны проводиться только в первую смену.
В апреле глава министерства Сергей Кравцов напомнил, что Минпросвещения утвердило временные нормативы на выполнение домашних заданий для школьников. Если для первых классов выполнение домашнего задания не должно превышать одного часа в день, то для 2−3-х — до 1,5 часа, для 4−5-х — до двух часов, для 6−8-х — до 2,5 часа, а для 9−11-х — до 3,5 часа.
Прошлой зимой заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин заявил, что в условиях развития искусственного интеллекта школьные домашние задания потеряли всякий смысл. «Любую задачку можно сфотографировать телефоном и буквально за несколько секунд получить полностью расписанный ответ», — сказал он.
В прошлом году председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отмену домашних заданий, указав на высокую нагрузку на школьников и развитие ИИ, которое, по его мнению, превратило выполнение таких заданий в формальность и «пустую трату времени».
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