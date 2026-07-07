Синоптик процитировала кота Леопольда, описывая московскую погоду

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Летняя неустойчивая погода принесет в столицу на этой неделе кратковременные ливни и грозы, но, как пел кот Леопольд, «неприятность эту мы переживем», заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Летний неустойчивый характер погоды принесет в Москву кратковременные, преимущественно умеренные осадки, легкое понижение температуры, местами ливневые дожди и грозы, но отчаиваться москвичам не стоит, так как в выходные температура повысится, а осадки будут небольшими. Вспомните песню кота Леопольда в мультфильме: “Если вдруг грянет гром в середине лета, неприятность эту мы переживем”, — отметила синоптик.
По словам Макаровой, во время ливневых дождей в столице на этой неделе, возможны резкие, но временные колебания температуры.
«Перед осадками воздух может прогреваться до плюс 25 градусов в Москве, а после прохождения сильного дождя температура нередко снижается примерно на 8 градусов. Спустя час‑два показатели обычно возвращаются к прежним значениям», — пояснила она.
Синоптик добавила, что такие колебания температуры летом являются совершенно нормальным проявлением конвективных процессов в атмосфере, на которые москвичам не стоит злиться. «Мелкий дождь бьет в окно, хмурится природа, но известно давно — нет плохой погоды», — снова процитировала советский мультфильм «Приключения кота Леопольда» специалист Гидрометцентра.