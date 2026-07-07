Синоптик процитировала кота Леопольда, описывая московскую погоду

«Летний неустойчивый характер погоды принесет в Москву кратковременные, преимущественно умеренные осадки, легкое понижение температуры, местами ливневые дожди и грозы, но отчаиваться москвичам не стоит, так как в выходные температура повысится, а осадки будут небольшими. Вспомните песню кота Леопольда в мультфильме: “Если вдруг грянет гром в середине лета, неприятность эту мы переживем”, — отметила синоптик.