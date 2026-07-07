Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт в Нижнем Новгороде работает с ограничениями 7 июля

С пассажирами работают сотрудники авиаузла и представители авиакомпаний.

Источник: Живем в Нижнем

7 июля в Нижнем Новгороде ввели ограничения на работу аэропорта. Об этом сообщили в Росавиации в 04:35. Аналогичные меры безопасности приняли и в других городах, включая Сочи и Чебоксары.

В настоящее время в столице Приволжья действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. В воздушной гавани продолжается работа с пассажирами.

Граждане, ожидающие своих рейсов, могут воспользоваться зарядными стойками для мобильных устройств и фонтанчиками с питьевой водой. Также пассажирам доступна комната матери и ребенка. В случае необходимости им предлагается посетить круглосуточный медпункт на территории аэропорта.

Ранее нижегородцев предупредили о введении режима беспилотной опасности.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше