Аэропорт в Нижнем Новгороде работает с ограничениями 7 июля

7 июля в Нижнем Новгороде ввели ограничения на работу аэропорта. Об этом сообщили в Росавиации в 04:35. Аналогичные меры безопасности приняли и в других городах, включая Сочи и Чебоксары.
В настоящее время в столице Приволжья действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. В воздушной гавани продолжается работа с пассажирами.
Граждане, ожидающие своих рейсов, могут воспользоваться зарядными стойками для мобильных устройств и фонтанчиками с питьевой водой. Также пассажирам доступна комната матери и ребенка. В случае необходимости им предлагается посетить круглосуточный медпункт на территории аэропорта.
Ранее нижегородцев предупредили о введении режима беспилотной опасности.