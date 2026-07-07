Омичи прямо в городе собирают съедобные грибы

При этом оказалось, что съедобные грибы можно найти не только за городом, но и в самом Омске. Так, одна из омичек рассказала в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» соцсети «ВКонтакте», в Амуре в понедельник, 6 июля 2026 года, ей попались грузди. Судя по приложенному фото, жительница Омска нашла крепкие сырые грузди. Она не уточнила, забрала ли грибы домой.
Стоит отметить, что массово грузди в начале июля в Омской области еще не растут, эти грибы чаще появляются во второй половине месяца, а массовый сбор приходится на август.
Добавим, ранее «СуперОмск» сообщал, что в омских лесах начался сбор других съедобных грибов — лисичек. За ароматными рыжими грибами, в частности, советуют ехать в Тарический или Кормиловский район.