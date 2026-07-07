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Популярный омский маршрут остается без перевозчика

С рынка пассажирских перевозок в Омске может уйти опытный «игрок».

Источник: Freepik

По данным «СуперОмска», еще один популярный, по оценке автора, городской маршрут остается без перевозчика. На сей раз речь идет о маршруте № 385 («Ул. Стрельникова — ПО “Иртыш”»). Предпринимательница Галина Захарова в июле 2026 года направила в департамент транспорта заявление о прекращении свидетельства на осуществление перевозок по данному направлению.

Маршрут закрепили за Захаровой еще весной 2019 года, свидетельство действовало по конец июня 2027 года. Согласно условиям, предполагался выпуск в рейс 25 автобусов малого класса и 2 автобусов среднего класса.

В 2023 году грянули масштабные изменения прежней схемы движения с исключением ряда центральных улиц. Условием для возвращения называлась замена подвижного состава с автобусов малого класса на средний, чего в дальнейшем не произошло.

Согласно актуальной версии реестра муниципальных маршрутов, иных маршрутов за Галиной Захаровой не закреплено.

Ранее стало известно об отказе предпринимателя Михаила Локоткова от обслуживания маршрута № 331 («ПО “Иртыш” — СТЦ “Мега”»).