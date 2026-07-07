Популярный омский маршрут остается без перевозчика

По данным «СуперОмска», еще один популярный, по оценке автора, городской маршрут остается без перевозчика. На сей раз речь идет о маршруте № 385 («Ул. Стрельникова — ПО “Иртыш”»). Предпринимательница Галина Захарова в июле 2026 года направила в департамент транспорта заявление о прекращении свидетельства на осуществление перевозок по данному направлению.