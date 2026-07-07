Многодетным красноярцам напомнили о наградах и выплатах

Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» награждают образцовые семьи, родившие или усыновившие семерых и более детей. Семья должна проживать на территории Красноярского края не менее десяти лет, а награждение возможно после того, как шестому ребенку исполнится три года. Вместе с наградой выплачивается 128 222 рубля, а также предоставляется право на улучшение жилищных условий.