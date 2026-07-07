Многодетным красноярцам напомнили о наградах и выплатах

В Министерстве социальной политики Красноярского края рассказали, какие государственные и региональные награды могут получить многодетные родители и какие условия необходимо выполнить для их получения.
Звание «Мать-героиня» присваивается гражданкам России, которые родили и воспитали десять и более детей. На момент представления к награде десятому ребенку должен исполниться один год. Вместе со званием выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.
Орден «Родительская слава» могут получить родители или единственный родитель, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Все дети должны быть гражданами России, а на момент представления к награждению седьмому ребенку должно исполниться три года. Размер единовременной выплаты составляет 500 тысяч рублей.
Медаль ордена «Родительская слава» вручается родителям или единственному родителю, которые воспитывают или воспитали четверых и более детей. Все дети должны быть гражданами России, а четвертому ребенку на момент представления к награждению должно исполниться три года. Единовременная выплата составляет 200 тысяч рублей.
Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» награждают образцовые семьи, родившие или усыновившие семерых и более детей. Семья должна проживать на территории Красноярского края не менее десяти лет, а награждение возможно после того, как шестому ребенку исполнится три года. Вместе с наградой выплачивается 128 222 рубля, а также предоставляется право на улучшение жилищных условий.
Для получения любой из наград необходимо обратиться в администрацию муниципалитета по месту жительства и подготовить необходимые документы. После этого муниципалитет направляет ходатайство о награждении на имя губернатора Красноярского края.
«В Красноярском крае более 51 тысячи многодетных семей. Это огромная сила и гордость нашего региона. Быть многодетным родителем — ежедневный подвиг, требующий невероятной самоотдачи, терпения и любви. И такой труд, безусловно, заслуживает признания и поддержки», — отметила министр социальной политики региона Ирина Пастухова.
Подробную информацию о мерах поддержки семей можно получить на сайтах szn24.ru и sn.kray24.ru.