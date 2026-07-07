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В Волгоградской области и над другими регионами России за ночь сбиты 452 БПЛА

Минобороны России сообщило о ликвидации в воздушном пространстве Волгоградской области беспилотников ВСУ. В целом.

Минобороны России сообщило о ликвидации в воздушном пространстве Волгоградской области беспилотников ВСУ. В целом атаке подверглись 17 регионов.

— В течение ночи в период с 20:00 мск 6 июля до 8:00 мск 7 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве данные по России.

Помимо Волгоградской области удар был сосредоточен на Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях, а также на Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Часть дронов была ликвидирована над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в Волгоградской области с 23:21 6 июля по 8:16 7 июля действовал режим беспилотной опасности. По сообщениям мониторинговых каналов, беспилотные аппараты фиксировались в Михайловском, Фроловском и Ольховском районах.

Фото: Минобороны.

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