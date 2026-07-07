Shot: Пугачева спрятала от санкций квартиру в США, переписав ее на Орбакайте

С осени 2022 года Алла Пугачева пытается продать замок, расположенный в подмосковной деревне Грязь. По словам эксперта по недвижимости Валерия Летникова, за это время он утратил статус престижного жилья, стал сложным и убыточным активом, и артистка не может продать замок даже после падения цены в 10 раз.