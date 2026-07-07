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Shot: Пугачева спрятала от санкций квартиру в США, переписав ее на Орбакайте

Певица Алла Пугачева спрятала от санкций США элитную квартиру в Майами, переписав ее за один доллар на свою дочь, исполнительницу Кристину Орбакайте. Об этом во вторник, 7 июля, пишет Shot.

Певица Алла Пугачева спрятала от санкций США элитную квартиру в Майами, переписав ее за один доллар на свою дочь, исполнительницу Кристину Орбакайте. Об этом во вторник, 7 июля, пишет Shot.

По данным источника, в 2004 году Пугачева приобрела недвижимость площадью 285 квадратных метров в жилом комплексе Majestic Tower в Майами на берегу океана. Внутри квартиры с видом на Атлантический океан расположены три спальни и четыре ванные комнаты. За жилье артистка якобы заплатила 2,25 миллиона долларов.

Авторы материала утверждают, что когда в 2014 году западные страны начали вводить санкции против РФ, певица вписала в собственники Кристину Орбакайте, музыканта Никиту Преснякова и мужа Орбакайте Михаила Земцова. В 2015 году Земцов стал единственным владельцем апартаментов, получив их за «символические» 10 долларов.

В 2020 году Орбакайте снова стала хозяйкой квартиры: права на нее она получила за один доллар. Позже супруги оформили недвижимость на собственные трасты, чтобы защитить квартиру от судов и кредиторов, сообщается в публикации.

С осени 2022 года Алла Пугачева пытается продать замок, расположенный в подмосковной деревне Грязь. По словам эксперта по недвижимости Валерия Летникова, за это время он утратил статус престижного жилья, стал сложным и убыточным активом, и артистка не может продать замок даже после падения цены в 10 раз.

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