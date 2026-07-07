Автомобили и автобусы Богучанской ГЭС получили единое оформление

«Мы рассматриваем эту инициативу как часть работы по развитию корпоративной культуры. Техника Богучанской ГЭС каждый день находится на виду: на объектах, в городе, на дорогах округа. Единый стиль помогает сделать эту работу более заметной, подчеркивает надежность станции и ее связь с регионом», — отметил генеральный директор Богучанской ГЭС Владислав Кобяков.