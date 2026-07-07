Автомобили и автобусы Богучанской ГЭС получили единое оформление

Грузовые автомобили, автобусы и микроавтобусы Богучанской ГЭС, задействованные в ежедневной производственной деятельности, теперь выходят на маршруты в новом визуальном стиле.
Проект стал частью системной работы по развитию узнаваемости Богучанской ГЭС в Кежемском округе и Нижнем Приангарье. Техника станции ежедневно задействована на производственных объектах, в городе и на межмуниципальных дорогах, поэтому фирменное оформление делает присутствие компании более заметным и понятным для жителей.
В основе концепции — идея «энергетического маршрута». Она отражает связь гидроэлектростанции с жизнью региона: от стабильной выработки электроэнергии до участия в социальных проектах и развитии городской среды.
Для сотрудников станции новый стиль автопарка становится элементом корпоративной культуры, для жителей — дополнительным визуальным ориентиром, напоминающим о роли энергетиков в развитии территории.
«Мы рассматриваем эту инициативу как часть работы по развитию корпоративной культуры. Техника Богучанской ГЭС каждый день находится на виду: на объектах, в городе, на дорогах округа. Единый стиль помогает сделать эту работу более заметной, подчеркивает надежность станции и ее связь с регионом», — отметил генеральный директор Богучанской ГЭС Владислав Кобяков.
В оформлении использованы логотипы Богучанской ГЭС и Группы РусГидро, фирменные цвета, а также графические элементы, связанные с деятельностью станции: речные волны, силуэт плотины, рабочее колесо гидроагрегата и линии электропередачи.
Брендирование автопарка не меняет функционального назначения техники, но усиливает ее коммуникационную роль. Машины, обеспечивающие производственные процессы, становятся частью визуального образа современной энергетической компании, устойчиво работающей в интересах региона.