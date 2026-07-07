Рейтинг регионов по потреблению алкоголя возглавил Ненецкий автономный округ

Меньше всего в стране пьют в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане — до 2 л чистого спирта на человека в год. В Москве и Санкт-Петербурге самые минимальные показатели после кавказских республик: они на 76-м и 77-м местах из 82 мест. Здесь же зафиксированы самые низкие показатели преступлений и ДТП с участием нетрезвых людей, а доля крепкого алкоголя составляет 45−48%.