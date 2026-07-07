В Воронежской области сбили 14 БПЛА: есть повреждения домов

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области накануне в 22:53 и сохраняется до сих пор. В 22:57 в Острогожском районе была объявлена тревога в связи с непосредственной угрозой удара дрона. В 3:46 сирены сработали в Острогожском и Лискинском районах, следом — в Бобровском и Аннинском районах. В Воронеже сирены тревоги включили в 4:37. Отбой непосредственной опасности атаки БПЛА во всех муниципалитетах Воронежской области последовал в 6:54.