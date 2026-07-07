Внучка фронтовика спасала раненых на передовой

Медсестра Наталья Курьянова не считает себя героем. Она говорит krsk.aif.ru, что просто делала свою работу — так, как умела и как считала нужным.
За её плечами — два деда, прошедшие мировые войны. В её руках — жизни многих бойцов, спасённых на передовой.
Две войны.
В семье Натальи Курьяновой о войне знали не по учебникам, а по рассказам родных, выцветшим фотографиям, орденам, которые бережно хранились в доме. Её прадед, Григорий Черкашин, прошёл Первую мировую, а в 1941-м, когда враги напали на Советский Союз, снова встал в строй. Ему было уже за сорок, когда он оказался среди тех, кто 7 ноября 1941 года чеканил шаг по брусчатке Красной площади в Москве и прямо с парада ушёл на передовую. Вживую видел Сталина. К сожалению, награды прадеда не сохранились — только семейная память и рассказы о том, каким он был.
А дед Натальи Михаил Вараксин (отец её мамы) ушёл на фронт в 1942-м. Ему едва исполнилось семнадцать. Мальчишка, он даже не успел толком попрощаться с родными. Первый бой принял на Украине, под Балагашскими хуторами. Воевал, был дважды ранен. А когда война закончилась, его часть перебросили на южные территории. Домой он вернулся в 1947-м. На груди — медаль Жукова. После войны работал, растил детей. Умер в 2016 году, оставив внукам награду и понимание того, что значит выполнять свой долг перед Родиной. Эти истории с детства впитывала Наталья.
Из райбольницы — на Авдеевку.
Тяга к медицине у Натальи появилась рано. Мамин брат был хирургом, его жена — операционной медсестрой.
«Когда я гостила у них в Каратузе, он часто брал меня с собой, — вспоминает Наталья. — Я видела, как он работает, и мне это всегда нравилось. Так что к 9-му классу я уже знала, что буду медиком».
Окончила Дивногорское медучилище, заочно получила высшее образование, но продолжала работать простой медсестрой более 20 лет в Новосёловской райбольнице. Прошла разные отделения. Когда страну накрыла пандемия, пошла в ковидный госпиталь. Её всегда тянуло туда, где труднее.
Когда началась специальная военная операция, Курьянова вместе с подругой, тоже Натальей, пришла в военкомат. Их отговаривали: «Куда вы? У вас дети». Но они настояли. Прошли медкомиссию, подписали контракт. 7 июля 2022 года в самолёте на Ростов они были единственными женщинами среди трёхсот мужчин.
«Мужики смотрели на нас очень странно», — улыбается она.
В Ростове женщин встретили «КАМАЗы». «Обалдели, конечно. Как туда забираться?» — вспоминает Наталья. Но уже через год грузовик стал для неё самой лучшей машиной, на нём она исколесила всю зону боевых действий.
Наталья взяла позывной «Медик». Начинала санинструктором в инженерно-сапёрном батальоне. «Мы же в госпиталь собирались, а попали на передовую», — говорит она. Потом медицинская рота на Кременной, Рубежное, Авдеевка. Работала без опознавательных знаков: красный крест для врага мишень. «В медработников стреляют в первую очередь, поэтому никаких шевронов», — объясняет она. Выезжала на эвакуацию раненых по вечерам, а чаще ранним утром, когда можно было проскочить под прикрытием предрассветных сумерек.
Первого раненого, которому зашивала рану прямо под открытым небом, она помнит до сих пор. «Я не знала его имени, — рассказывает Наталья. — Ранение не сильно серьёзное было, но условия, в которых я оказывала помощь бойцу, оказались для меня шоком. Парень молодой, лет двадцати пяти, смеётся, мол, сестричка, да ты просто зелёнкой помажь, на мне как на собаке всё заживает, ничего страшного».
В больнице кварцевые лампы, чистота. Здесь, говорит Наталья, всё было проще. Но парни терпели.
«Ты должна быть сильной. По твоему лицу они оценивают состояние своего здоровья», — вспоминает медсестра.
На Авдеевском направлении во время одной из эвакуаций её рота попала под обстрел: атаковали дроны. Была повреждена техника. Тогда ефрейтор Курьянова взяла командование на себя: она осталась единственной, кто мог организовать помощь.
«Надо было быстро принимать решение, вытаскивать раненых, организовывать оборону, — говорит она. — Я не думала о себе. Знала: если растеряюсь, парни погибнут».
В те дни она без устали выезжала на эвакуацию. Спасла десятки жизней. За этот бой награждена медалью Жукова — такой же, какая была у её деда. Когда она узнала об этом, не смогла сдержать слёз. Получила и медаль «За воинскую доблесть» II степени.
Бойцы всегда относились к своему медику с особой теплотой.
«На праздник военного медика нас завалили цветами… Непривычно, необычно и приятно», — вспоминает она. Однажды, когда выпали сутки личного времени, подруги не поехали в салон красоты. Попросились в музей «Молодая гвардия» в Краснодоне и на Саур-Могилу под Донецком.
«Здесь били фашистов в 1943-м и в 2014-м. Поднимаешься по ступенькам, а всё внутри переворачивается… Это словами не передать, нужно прочувствовать», — говорит Наталья.
Возвращение.
Через полтора года контракт закончился. Всё это время дети, старший Матвей и младший Тимофей, оставались с Натальиной мамой, пенсионеркой. Пока она вытаскивала раненых из-под обстрелов, её младший сын пошёл в первый класс. Они созванивались и переписывались при любой возможности. Она знала: дома у них всё в порядке, дети под надёжной защитой. Тем не менее разлука всё равно давалась тяжело.
Маме к тому моменту исполнилось семьдесят, ей было непросто. Когда контракт подошёл к концу, медсестра написала рапорт на увольнение и вернулась в родное Новосёлово. Говорит, что в деревне всё проще: все знают её родителей и саму Наталью. Люди встречали со словами: «Наташа, хорошо, что вернулась. Оставайся, работай с нами, мы тебя любим».
Сегодня она снова трудится медсестрой дневного стационара в той же больнице. Через отделение смешанного типа: неврология, хирургия, терапия, гинекология — проходят до 35 пациентов в день. Капельницы, перевязки, приёмы — её привычные будни.
Однако опыт передовой не отпускает. Наталья стала участницей региональной программы «Сибирский характер», это подготовка управленческих кадров для ветеранов СВО. У неё есть проект по улучшению медицинской помощи вернувшимся с фронта: «зелёный коридор» должен работать не только в больших городах, но и в округах. Она знает, через что проходят ребята, и хочет сделать помощь доступнее.
«Мне обучение открыло руководительский мир, — признаётся она. — Документооборот, управление командой. Мы, медики, умеем работать вместе. На передовой без команды никуда. Теперь хочу применить это в мирной жизни».
Наталья говорит, что просто оказалась в нужном месте в нужное время. Её история — это история родовой преемственности. Прадед прошёл две мировые и маршировал по Красной площади. Дед освобождал Украину и вернулся домой только через два года после Победы. А она сама спустя десятилетия надела военную форму и поехала туда, где когда-то воевали они. Встала на их место.
В доме Натальи хранятся две медали Жукова — деда и её собственная. Это передаётся по наследству. Вместе с умением вставать и идти, когда трудно.