Внучка фронтовика спасала раненых на передовой

В семье Натальи Курьяновой о войне знали не по учебникам, а по рассказам родных, выцветшим фотографиям, орденам, которые бережно хранились в доме. Её прадед, Григорий Черкашин, прошёл Первую мировую, а в 1941-м, когда враги напали на Советский Союз, снова встал в строй. Ему было уже за сорок, когда он оказался среди тех, кто 7 ноября 1941 года чеканил шаг по брусчатке Красной площади в Москве и прямо с парада ушёл на передовую. Вживую видел Сталина. К сожалению, награды прадеда не сохранились — только семейная память и рассказы о том, каким он был.