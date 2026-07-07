120 тысяч инкубационных яиц привезли в Красноярский край из Узбекистана

Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировали ввоз крупной партии инкубационного яйца — 120,96 тысяч штук. Продукция из Узбекистана предназначалась для одной из местных птицефабрик для дальнейшего выращивания поголовья. Перед тем как допустить яйцо к закладке в инкубаторы, эксперты провели лабораторные исследования на наличие опасных заболеваний птиц — сальмонеллёза, болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита. Кроме того, была выполнена санитарная обработка и проверка ветеринарных сопроводительных документов. По итогам проведенных мероприятий нарушений требований законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза выявлено не было. Всего в 2026 году на территорию Красноярского края из Республики Узбекистан импортировано 9 партий (1,2 млн штук) инкубационного яйца кур, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.