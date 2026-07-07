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Синоптики назвали самый теплый день в Москве на этой неделе

Согласно прогнозу, самым жарким днём на предстоящей неделе в столице окажется пятница, 10 июля.

Согласно прогнозу, самым жарким днём на предстоящей неделе в столице окажется пятница, 10 июля.

Ведущий сотрудник «Метеоновостей» Татьяна Позднякова отметила, что в светлое время суток столбики термометров поднимутся до отметок 25−27 градусов тепла.

В Московской области температура может достигнуть плюс 28. В другие дни характер погоды будет переменчивым: ожидаются непродолжительные ливни, а температурные показатели будут колебаться от 21 до 26 градусов.

Как подчеркнула специалист, такие значения являются типичными для климатической нормы июля.

В МВД сообщили о еще одном исчезновении ребенка в Кызыле.