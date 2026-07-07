Во Флориде 21-летнюю TikTok-блогершу застрелили в Lamborghini

В июне 2025 года миграционная и таможенная служба США задержала популярного блогера Серинге Хаби Лейма за нарушение миграционного режима. Лейм был задержан в международном аэропорту в Лас-Вегасе (штат Невада), поскольку просрочил срок действия своей визы. Его отпустили в тот же день.