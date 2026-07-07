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Во Флориде 21-летнюю TikTok-блогершу застрелили в Lamborghini

В городе Мирамаре в американском штате Флорида застрелили 21-летнюю блогершу Брианну Джонсон, известную как Dreamdoll Brii.

Источник: РБК

В городе Мирамаре в американском штате Флорида застрелили 21-летнюю блогершу Брианну Джонсон, известную как Dreamdoll Brii. Об этом сообщает CBS.

По данным полиции, 6 июля девушка вместе с двумя мужчинами ехала в лимонно-зеленом Lamborghini Urus в сторону перекрестка. В этот момент к водительской двери подъехал легковой автомобиль, из которого неизвестный открыл стрельбу.

После того, как прозвучали выстрелы, машина проехала перекресток и врезалась в дом напротив. В результате стрельбы Джонсон была убита, а мужчин доставили в больницу в критическом состоянии.

Полиция подтвердила, что погибшей оказалась известная блогерша, а личности пострадавших не раскрывают.

На аккаунте в TikTok у девушки чуть более 5 тыс. подписчиков.

В июне 2025 года миграционная и таможенная служба США задержала популярного блогера Серинге Хаби Лейма за нарушение миграционного режима. Лейм был задержан в международном аэропорту в Лас-Вегасе (штат Невада), поскольку просрочил срок действия своей визы. Его отпустили в тот же день.

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