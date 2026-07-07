В Хабаровском крае стартовал второй этап приёма первоклассников

Подать электронное заявление можно на портале Госуслуг, региональном портале Услуги27, а также лично в школе или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В профильном ведомстве напомнили: на момент поступления ребёнку должно быть не менее 6,5 и не более 8 лет. Если родители хотят отдать ребёнка в первый класс раньше или позже этого возраста, необходимо получить разрешение учредителя школы — управления образования.