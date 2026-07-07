В Хабаровском крае стартовал второй этап приёма первоклассников

В Хабаровском крае начался второй этап приёма детей в первые классы. Он стартовал 6 июля и продлится не позднее 5 сентября. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края, всего в этом году впервые за парты сядут около 14 тысяч детей. На втором этапе заявление на зачисление принимается независимо от места проживания ребёнка — детей зачислят в том случае, если в школе остались свободные места. Приказ о зачислении учреждение издаёт в течение пяти дней после приёма документов.
Подать электронное заявление можно на портале Госуслуг, региональном портале Услуги27, а также лично в школе или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В профильном ведомстве напомнили: на момент поступления ребёнку должно быть не менее 6,5 и не более 8 лет. Если родители хотят отдать ребёнка в первый класс раньше или позже этого возраста, необходимо получить разрешение учредителя школы — управления образования.
Если школа отказала в приёме из-за отсутствия свободных мест, родителям следует обратиться в управление образования своей территории, где помогут определить учреждение для обучения ребёнка.
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