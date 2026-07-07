Освобожденную из рабства в Мьянме россиянку передали дипломатам

В сообщении говорится, что гражданка России, освобожденная 6 июня из мошеннического колл-центра в Мьянме, сегодня была передана сотрудникам российского посольства в Таиланде. Дипломаты окажут ей помощь в обеспечении безопасного вылета на родину.