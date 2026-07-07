Освобожденную из рабства в Мьянме россиянку передали дипломатам

Россиянку, которую спасли из центра мошенников в Мьянме, передали дипломатам. Об этом сообщили в посольстве РФ в Мьянме.
В сообщении говорится, что гражданка России, освобожденная 6 июня из мошеннического колл-центра в Мьянме, сегодня была передана сотрудникам российского посольства в Таиланде. Дипломаты окажут ей помощь в обеспечении безопасного вылета на родину.
В начале июня россиянка обратилась в дипломатическое представительство РФ в Янгоне за содействием в освобождении от рабства. Ее заставляли работать в мошенническом колл-центре, угрожая применением физической силы.
Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что российскую туристку, которая пропала во Вьетнаме, могли отправить в бордель.
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