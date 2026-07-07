Россиянам напомнили правила отпусков: что нельзя менять без согласования

Прокушева также отметила, что отдельные категории работников имеют право выбирать удобное время для отдыха. К ним относятся несовершеннолетние, женщины перед или после декретного отпуска, мужья в период декрета жены, родители детей-инвалидов, а также сотрудники с тремя и более детьми до 18 лет (если младшему нет 14 лет).