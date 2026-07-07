Россиянам напомнили правила отпусков: что нельзя менять без согласования

Утверждённый график отпусков обязателен как для работодателя, так и для сотрудника, напомнила HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева. В беседе с RT она подчеркнула, что после согласования дат руководитель не вправе переносить отпуск из-за загрузки или отсутствия замены, а работник — менять сроки без разрешения.
По словам эксперта, о начале отпуска сотрудника должны уведомить минимум за две недели, а отпускные выплатить не позднее чем за три дня до его начала. Любые изменения графика необходимо оформлять письменно, чтобы избежать недопонимания.
Прокушева также отметила, что отдельные категории работников имеют право выбирать удобное время для отдыха. К ним относятся несовершеннолетние, женщины перед или после декретного отпуска, мужья в период декрета жены, родители детей-инвалидов, а также сотрудники с тремя и более детьми до 18 лет (если младшему нет 14 лет).
Конфликты чаще всего возникают, когда график воспринимается как формальность. Несогласованные переносы могут привести к накладкам в работе — например, одновременному отсутствию ключевых сотрудников.
Эксперт подчеркнула, что график отпусков — это инструмент планирования нагрузки. Руководителям важно учитывать пиковые периоды, проекты и отчётность, а сотрудникам — заранее передавать дела перед уходом. Кроме того, если работники годами не уходят в отпуск, это может говорить о проблемах с распределением задач. Закон допускает деление отпуска, однако одна его часть должна составлять не менее 14 календарных дней.
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