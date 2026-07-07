Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг из-за блэкаута

Крымские операторы связи включили аварийный роуминг на случай сбоев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление, распространенное мобильными компаниями. В режиме аварийного роуминга абонентам доступны звонки и СМС без дополнительной платы.
«Операторы Крыма включили аварийный роуминг на всей территории региона, — указано в заявлении. — Это позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества».
Для абонентов оператора «Миранда» открыт роуминг в сети «Вин мобайла». Одновременно «Миранда» предоставила сеть для клиентов «Вин мобайла», «Волны» и «+7Телеком».
Накануне на всей территории Крыма произошел блэкаут. В «Крымэнерго» ситуацию объяснили «внешними воздействиями». К середине дня подача электричества была возобновлена в населенных пунктах на востоке и юге полуострова.